Gilet gialli: 77% francesi appoggia protesta domani a Parigi Capitale si prepara. Mobilitati 2.800 agenti

(ANSAmed) - PARIGI, 23 NOV - Quasi 8 francesi su 10, il 77%, ritengono che l'appello a bloccare Parigi domani lanciato dal movimento dei gilet-gialli sia "legittimo": è quanto rivela un sondaggio realizzato dall'Istituto Odoxa per Le Figaro e France Info. Si tratta di 3 punti percentuali in piu' rispetto alla prima mobilitazione di sabato scorso. Intanto, la leader del Rassmeblement National, Marine Le Pen, suggerisce su Twitter che il movimento in rivolta, contro l'innalzamento delle tasse sul diesel voluto dal presidente Emmanuel Macron e per la difesa del potere d'acquisto, possa andare a manifestare sull'avenue degli Champs-Elysées, il celebre viale parigino dalle mille scintillanti vetrine di Natale, tra l'Arco di Trionfo e Place de la Concorde, a pochi passi dall'Eliseo, mentre il governo vuole limitare la manifestazione allo Champ-de-Mars, l'immenso prato sotto alla Torre Eiffel, piu' distante da negozi e luoghi simbolo delle istituzioni francesi. E soprattutto molto piu' difficile da riempire, viste le sue dimensioni di sproporzionata 'grandeur'. Secondo informazioni di Bfm-Tv, circa 2.800 componenti delle forze dell'ordine verranno dispiegati per garantire l'ordine pubblico in occasione delle proteste domani a Parigi. (ANSAmed).