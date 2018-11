Libia: Lavrov, Russia sostiene l'iniziativa dell'Italia

ROMA - "Tutti i problemi della Libia sono legati al comportamento della Nato. Dobbiamo trovare delle soluzioni della crisi, ma senza scordarci delle cause che hanno gettato questa regione nell'abisso e stimolato l'intensità dell'attività terroristica e l'ondata di migranti". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov in conferenza stampa a Villa Madama con Moavero.

"La Russia sostiene l'iniziativa italiana, ne ha parlato anche Medvedev a Palermo con Conte. Siamo per il coinvolgimento di tutti per avviare un dialogo e la riconciliazione nazionale", ha aggiunto Lavrov sottolineando che "il sostegno unilaterale di questo o quell'attore non è una soluzione per la crisi. Per questo l'Italia ha avuto un grande successo con la conferenza di Palermo".

Ministro Esteri russo ai Med Dialogues, non sosteniamo nessuna figura politica

"Non sosteniamo alcuna figura politica in Siria". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Russo Serghiei Lavrov, durante un panel ai Mediterranean Dialogues di Roma, rispondendo ad una domanda sul destino di Bashar al Assad.

"Rispettiamo la risoluzione del consiglio di sicurezza - ha aggiunto - il metodo è intrinseco nella risoluzione: elezioni".

"La Russia, assieme agli altri Paesi garanti del Processo di Astana (Turchia e Iran, ndr), sta lavorando alla formazione del Comitato costituzionale", ha detto ancora nel suo intervento a Roma secondo quanto riportato dall'Interfax.