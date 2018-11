Med: Moavero riceve presidente Knesset, eccellenti relazioni Ministro riafferma impegno Italia per stabilizzazione regione

(ANSAmed) - ROMA, 23 NOV - Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente della Knesset, Yuli Yoel Edelstein, in visita a Roma per partecipare alla Conferenza 'Rome Med Dialogues'. Nel corso della riunione, rende noto la Farnesina, sono state ripercorse le eccellenti relazioni tra Italia e Israele, con particolare riferimento alle prospettive di rafforzamento della cooperazione economica e commerciale, nonché scientifica e culturale.



Nell'ambito di un ampio scambio di vedute sui temi di comune interesse, il ministro ha riaffermato l'impegno dell'Italia per la sicurezza e la stabilizzazione nell'area mediterranea, illustrando in particolare gli esiti della Conferenza per la Libia di Palermo. (ANSAmed).