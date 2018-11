Migranti: Seehofer esclude il rimpatrio di siriani 'Impossibile in tutto Paese, anche per chi ha commesso crimini'

(ANSAmed) - BERLINO, 23 NOV - Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, ha affermato che al momento non si possa rimpatriare profughi in nessuna regione della Siria.



Questo, ha sottolineato un portavoce rispondendo a una domanda alla conferenza stampa del governo in corso a Berlino, "vale anche per coloro che abbiano commesso dei crimini".



(ANSAmed).