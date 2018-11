Spagna: Strasburgo, rivedere legge sicurezza, viola diritti Mijatovic, revisione corregga su libertà espressione e migranti

(ANSAmed) - STRASBURGO, 23 NOV - La Spagna deve approfittare del riesame in corso della legge del 2015 sulla sicurezza dei cittadini per eliminare tutti quegli articoli che hanno permesso di violare i diritti dei cittadini a manifestare ed esprimersi liberamente, e modificare anche la parte che riguarda i migranti che entrano sul territorio spagnolo da Ceuta e Melilla. E' la richiesta della commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic, che lo scorso 15 novembre aveva già allertato l'Italia per gli effetti negativi che la nuova legge sulla sicurezza avrebbe sui diritti di migranti e richiedenti asilo e l'intero sistema d'accoglienza. In una lettera inviata ai presidenti dei due rami del parlamento spagnolo il commissario evidenzia che il testo del 2015, essendo vago, ha dato alle forze dell'ordine un margine di discrezione troppo ampio che ha permesso di limitare in modo arbitrario e sproporzionato la libertà di manifestare e di esprimersi liberamente.



Per corroborare questa critica Mijatovic cita le migliaia di multe inflitte a chi manifestava pacificamente, ma anche quelle ai giornalisti per aver filmato senza permesso membri delle forze dell'ordine. Il commissario chiede inoltre di introdurre nel testo una serie di garanzie contro i respingimenti dei migranti che giungono sul territorio spagnolo a Ceuta e Melilla.



(ANSAmed).