Turchia, Mogherini ha un po' esagerato su rilascio Demirtas Cavusoglu: 'Corte Strasburgo è politicizzata, faremo appello'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 NOV - Chiedendo alla Turchia di adeguarsi alla decisine della Corte europea dei diritti umani che ha sollecitato il rilascio del leader curdo Selahattin Demirtas, detenuto da oltre due anni, l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue Federica Mogherini "ha un po' superato il limite". Lo ha detto il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu, in un'intervista stamani alla Cnn turca, dopo che ieri tra i due si era registrato un vivace scambio di battute anche nella conferenza stampa ad Ankara in occasione del Dialogo Politico di Alto Livello Ue-Turchia. Secondo Cavusoglu, la Corte di Strasburgo "è diventata politicizzata", sostenendo che anche in questo caso si tratta di "una decisione politica, non giuridica" e ricordando che la Turchia ha comunque diritto a fare appello. (ANSAmed).