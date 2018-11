Siria: De Mistura, sfiorammo accordo con Kerry e Lavrov

ROMA - "Con Lavrov e Kerry c'è stato un momento in cui avremmo potuto avere una vera accelerazione per porre fine alle violenze in Siria. È successo a Ginevra, io ero là, era stato raggiunto un accordo in cui da una parte le forze aeree siriane sarebbero state tenute a terra e dall'altra ci sarebbe stata la separazione di Al Nusra dalle altre forze combattenti".

Era "un accordo serio, ma poi è successo qualcosa,

e la storia giudicherà". Lo ha detto l'inviato speciale Onu in Siria, Staffan de Mistura, intervenendo ai Med Dialogues.

"Quando Russia e Usa arrivano ad un accordo", possono "fare una differenza", e "la stanno già facendo con la riduzione del conflitto" in Siria. De Mistura ha poi fatto riferimento alla lotta all'Isis in Iraq, sulla quale "non dobbiamo dimenticare Mosul. Tutti noi siamo stati in Iraq, ma non abbiamo imparato.

In assenza di un processo politico che includa le lamentele della maggioranza della popolazione, come avviene in Siria,

l'Isis può ripartire, magari con un altro nome. È importante ora consolidare la lotta attraverso un processo politico", ha detto.

"Eravamo arrivati a un momento magico, Usa e Russia hanno iniziato a parlarsi e a fare pressioni per raggiungere un'intesa su risoluzione del conflitto", ma questo momento "è scomparso a causa di due eventi, che saranno approfonditi nel mio libro che ancora non ho scritto", ha affermato de Mistura. Innanzitutto, "il governo appoggiato dalla Russia ha deciso risolvere la questione di Aleppo. Non devo dirvi quanto sia stata una soluzione dolorosa". Inoltre, si è venuto a creare "un momento di vuoto" nella transizione tra Obama e Trump, "e quando ci sono questi momenti è pericoloso". In questa situazione si è inserito "il processo di Astana", in cui "Turchia, Russia e Iran si sono concentrati sulla riduzione della violenza, e ha funzionato", ha sottolineato l'inviato speciale Onu in Siria.