ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 26 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TUNISI - Visita del principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman.



BELGRADO - Primo Forum Italia-Serbia dedicato all'economia circolare.



ROMA - Villa Blanc, ore 11. Presentazione di 'Progetto Mediterraneo', percorso di formazione rivolto a 18 studenti da Giordania, Siria, Palestina e Malta. Tra questi un gruppo di ragazzi rifugiati.



BRUXELLES - Ue, incontro tra l'alto rappresentante per la Politica Estera, Federica Mogherini, e Ali Akbar Salehi, Vice-Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran e Capo dell'Organizzazione dell'Energia Atomica dell'Iran.



BRUXELLES - Ue, Consiglio per l'istruzione, la gioventù, la cultura e lo sport. (ANSAmed).