ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 26 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari esteri.



BRUXELLES - Ue, Consiglio per l'istruzione, la gioventù, la cultura e lo sport (anche il 27).



BRUXELLES - Ue, 3° seminario di alto livello Ue-Iran sulla cooperazione nucleare internazionale. (ANSAmed).