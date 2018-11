Turchia: Erdogan vede di nuovo l'emiro del Qatar al Thani Colloqui a Istanbul per l'Alto Comitato Strategico bilaterale

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 NOV - Nuova visita in Turchia per l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani. A meno di 20 giorni dall'ultimo faccia a faccia, l'alleato di ferro di Ankara torna a incontrare questo pomeriggio a Istanbul il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per il quarto incontro dell'Alto Comitato Strategico Turchia-Qatar.



Oltre ai rapporti bilaterali, i due leader potrebbero confrontarsi sugli sviluppi dell'indagine sull'uccisone di Jamal Khashoggi e sulle sue conseguenze negli equilibri del Medio Oriente. I rapporti tra i due Paesi sono molto stretti. Lo scorso anno Ankara si è schierata al fianco di Doha nella crisi con gli altri Stati del Golfo, in particolare proprio l'Arabia Saudita, mentre più di recente il Qatar è venuto in soccorso della Turchia durante la crisi economica della scorsa estate.



Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, gli investimenti diretti del Qatar in Turchia nei primi 8 mesi di quest'anno ammontano a 2 miliardi di dollari. (ANSAmed).