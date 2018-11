Catalogna: Cuixart ricusa tribunale processo

MADRID - Rischiano di allungarsi i tempi per l'inizio del giudizio ai dirigenti indipendentisti catalani in carcere. La difesa di Jordi Cuixart, il presidente di Omnium Cultural, ha sollecitato la ricusazione di tutti i magistrati della II Sezione del Tribunale Supremo, incaricata del processo ai nove leader indipendentisti detenuti.



Secondo fonti giudiziarie citate dal quotidiano online El Español, la richiesta presentata dalla legale di Cuixart, Marina Roig, si basa sulla dottrina stabilita dalla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, con la recente sentenza che accoglieva il ricorso dell'ex dirigente di Batasuna, Arnaldo Otegi, nel riconoscere che il giudice dell'alto tribunale dell'Audiencia Nacional, Angela Murillo, capace di condizionare la corte, non era "imparziale".



Otegi era stato condannato per appartenenza alla banda terrorista Eta e a 10 anni di interdizione dai pubblici uffici nel processo sul caso Betragune. Sulla richiesta di ricusazione, che si aggiunge a quella già presentata nei confronti del presidente della II Sala del Tribunale Supremo, Manuel Marchena, dovrà pronunciarsi la sala speciale 61 dell'alto tribunale.