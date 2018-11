Kosovo: guerra dazi, si dimettono sindaci Comuni serbi Giudici interrompono attività. Protesta si allarga

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 NOV - In Kosovo i sindaci dei quattro maggiori Comuni a maggioranza serba, nel nord del Paese, si sono dimessi oggi in segno di protesta contro l'aumento del 100% delle tasse doganali sull'import dalla Serbia deciso nei giorni scorsi dalle autorità di Pristina.



In un comunicato del quale hanno dato notizia i media serbi si denuncia il comportamento 'discriminatorio e incivile' delle autorità albanesi kosovare, che lasciano i bambini serbi senza cibo e medicinali.



Per solidarietà hanno cessato la loro attività anche i giudici e il personale serbo attivi nei tribunali delle municipalità serbe.



In pratica, la comunità serba interrompe i contatti con la dirigenza albanese kosovara di Pristina, accusata di violare i diritti umani e tutti gli accordi economici e commerciali sottoscritti.



I Comuni interessati dalla protesta di sindaci e giudici serbi sono Kosovska Mitrovica nord (settore abitato dai serbi), Leposavic, Zubin Potok e Zvecan.



Per metà giornata è in programma una nuova protesta popolare pacifica da parte della popolazione serba del Kosovo contro l'aumento dei dazi doganali, che stanno provocando serie difficoltà nell'approvvigionamento di beni di prima necessità, medicinali e giornali alla comunità serba. (ANSAmed).