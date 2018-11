Migranti, Spagna e Unhcr rafforzano associazione strategica Riunione fra ministro Borrell e Alto commissariato Rifugiati

Spagna e Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) hanno rafforzato l'associazione strategica per contribuire a far fronte alla crisi umanitaria, con oltre 68 milioni di migranti forzati, dei quali 25 milioni rifugiati.



E' quanto deciso nel corso di una riunione, ieri a Madrid, fra il ministro degli esteri, dell'Unione Europea e della cooperazione, Josep Borrell, con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi.



Fra le misure concordate, l'istituzione di consultazioni bilaterali annuali e l'individuazione di vie di finanziamento alternative, come il Fondo di promozione dello Sviluppo (Fonprode), gestito dall'Agenzia spagnola di cooperazione e sviluppo (Aecid), informano fonti diplomatiche in una nota.



Il ministro Borrell ha segnalato al riguardo che per il 2019 la Spagna intende continuare a mantenere un contributo significativo all'Unhcr, definito "un socio indispensabile dell'azione umanitaria spagnola.



A questo si sommano "i generosi contributi" da parte delle regioni, dei comuni e della società civile spagnola. Il comitato spagnolo dell'Unhcr è l'ente della società civile che più contribuisce con fondi all'Unhcr a livello mondiale.



D'altra parte, Josep Borrell ha rilevato il "piano appoggio" del governo spagnolo alla realizzazione del Patto Globale sui rifugiati, e ha felicitato l'Alto commissariato per aver guidato i negoziati.



Nel corso della riunione, sono state analizzate le sfide rappresentate dalle grandi migrazioni in regioni come l'America Latina e il Mediterraneo e il ministro ha evidenziato tutti gli sforzi che sta compiendo il governo socialista a livello nazionale, globale e nell'ambito della Ue.



Borrell ha espresso la propria fiducia che le misure politiche e legislative dell'Unione Europea possano contribuire a dare una risposta sempre più efficace alle rispettive necessità di rifugiati e migranti che stanno arrivando alle porte d'Europa, soprattutto lungo la rotta del Mediterraneo Occidentale, divenuta la principale via d'entrata nella Ue.



Borrell ha infine evidenziato, fra le altre misure, "l'importante investimento in risorse umane e materiali che sta facendo il governo" iberico per verificare le richieste di asilo e concertare con i soci europei l'esecuzione dei programmi di reinsediamento.