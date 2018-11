Mo: media, Abu Mazen in Italia ad inizio dicembre 'Si sforza di contrastare la politica di Israele e Usa'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 NOV - Abu Mazen si recherà all'inizio di dicembre in Italia per colloqui politici: lo ha anticipato alla stampa palestinese il suo consigliere Nabil Shaath secondo cui il presidente palestinese sarà ricevuto dal Capo di Stato Sergio Mattarella, da altri dirigenti italiani nonche' da papa Benedetto XVI. "Questa visita - ha detto Shaath - rientra negli sforzi di contrastare le azioni condotte da Israele e degli Stati Uniti contro la causa palestinese". In particolare, ha anticipato, Abu Mazen si prefigge di aggiornare i suoi interlocutori sulla "espansione della colonizzazione israeliana nei territori palestinesi" e su diversi aspetti della politica regionale dell'amministrazione Trump. Ieri intanto l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman ha precisato che l'amministrazione Trump non ha ancora deciso quando sarà pubblicato il cosiddetto 'Accordo del secolo' fra Israele e i suoi vicini. "Pubblicheremo la visione del Presidente - ha precisato - quando l'Amministrazione giungerà alla conclusione che abbiamo potenziato al massimo il suo potenziale di realizzazione".



(ANSAmed).