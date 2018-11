Mo:Haaretz, rapporti Israele-mondo arabo, Anp segue sviluppi Dopo visita presidente Ciad e tappa in Oman di Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 NOV - L'Autorità nazionale palestinese auspica la convocazione straordinaria della Lega araba e dell'Organizzazione della cooperazione islamica per discutere del graduale avvicinamento fra Israele ed alcuni Paesi a maggioranza islamica, in Medio Oriente ed in Africa. Lo scrive Haaretz riferendosi alla visita a Gerusalemme del presidente del Ciad Idriss Deby, alla visita in Oman del premier Benyamin Netanyahu, alle continue indiscrezioni su una cooperazione segreta fra Israele ed Arabia Saudita e ad anticipazioni su sviluppi nelle relazioni di Israele con Sudan e Bahrein.



L'ex ministro degli Esteri palestinese Nabil Shaath ha confermato al giornale che l'Anp segue da vicino questi sviluppi che a suo parere contrastano con risoluzioni adottate in passato dalle istituzioni islamiche.



Esse stabiliscono, secondo Shaath, che non può esserci una normalizzazione dei rapporti con Israele finche' la questione palestinese non sia stata risolta sulla base dell'iniziativa di pace araba e delle risoluzioni della comunità internazionale.



"Ora si sollevano interrogativi - ha detto Shaath -. La posizione araba ed islamica va chiarita". (ANSAmed).