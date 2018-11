Principe saudita Bin Salman a Tunisi, rafforzare relazioni Ha incontrato il presidente Essebsi.Manifestazioni contro visita

(ANSAmed) - TUNISI, 28 NOV - Incontro di lavoro al palazzo di Cartagine tra il presidente della Republica tunisina, Beji Caid Essebsi, e il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in un comunicato precisando che durante i colloqui, che hanno coinvolto anche le rispettive delegazioni, è stata affrontata "l'evoluzione costante delle relazioni tra i due paesi dopo la visita di Essebsi a Riad nel dicembre 2015 ed i risultati fruttuosi realizzati che hanno avuto le migliori ripercussioni sulla cooperazione bilaterale". Sono stati analizzati in particolare i mezzi per riaffermare questa cooperazione nei principali settori, quali l'economia e le finanze, la sicurezza e la cooperazione militare per combattere i pericoli dell'estremismo e del terrorismo così come lo scambio di esperienze e competenze nei settori scientifico e culturale, si legge ancora nel comunicato. L'incontro si è focalizzato dunque sullo stato e le prospettive della cooperazione bilaterale, le differenti questioni di interesse comune sul piano, regionale, internazionale e dei paesi arabi, oltre che sui preparativi in corso in vista della tenuta a Tunisi del 30mo summit della Lega Araba nel marzo 2019.



"Questa visita rientra nell'ambito del consolidamento delle relazioni storiche privilegiate stabilite tra Tunisia e Regno dell'Arabia Saudita e della volontà comune di riaffermarle e svilupparle nei differenti settori per il bene e l'interesse dei due popoli amici", sottolinea il comunicato della presidenza tunisina. Al termine della riunione, il presidente tunisino ha offerto una cena ufficiale in onore al principe ereditario saudita e la sua delegazione, alla quale hanno preso parte anche il premier tunisino, Youssef Chahed e il presidente del parlamento Mohamed Ennaceur. Centinaia di tunisini hanno sfilato ieri nel centro della capitale per manifestare la loro contrarietà all'arrivo di bin Salman in Tunisia, in particolare il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) in una lettera aperta al capo dello Stato ha affermato di respingere fermamente la visita del principe ereditario saudita, definendola "provocatoria" nella misura in cui costituisce una "palese violazione dei principi della rivoluzione del 2011". Contrarie anche molte associazioni della società civile e l'Unione nazionale donne tunisine (Unft).



La Tunisia è l'ultima tappa di un tour regionale che ha portato Bin Salman negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Egitto, prima di volare in Argentina per partecipare al summit dei G20.



(ANSAmed)