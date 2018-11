Siria: al via ad Astana colloqui tra Russia, Iran e Turchia Si concentreranno sulla tregua ad Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 NOV - Cominciano oggi ad Astana, in Kazakhstan, gli attesi negoziati politico-militari sulla Siria tra Russia, Iran e Turchia, i paesi che dal 2017 si spartiscono le regioni occidentali del martoriato paese in guerra. Ai colloqui, che proseguiranno fino a domani e che si concentreranno sulla tregua in vigore nella regione di Idlib, partecipano anche delegazioni del governo siriano e delle opposizioni in esilio. Così come è stato inviato il mediatore Onu per la Siria, Staffan De Mistura, sul procinto di lasciare l'incarico al suo successore, Geir Pedersen. In precedenza, da Ginevra avevano riferito che l'incontro di Astana sarebbe stato il primo a cui avrebbe partecipato Pedersen, mentre al tavolo in Kazakhstan siede ancora, per l'ultima volta come inviato speciale Onu, il navigato diplomatico italo-svedese.



Gli Stati Uniti, che hanno preso parte come osservatori ad alcuni precedenti incontri di Astana, non partecipano alla riunione. Mentre la Giordania, che condivide con la Siria un lungo tratto di confine, siede al tavolo come osservatore.



