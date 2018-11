Tunisia: Onu plaude a proposta legge uguaglianza eredità Tra poco in parlamento

(ANSAmed) - TUNISI, 28 NOV - L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri tunisino del disegno di legge che prevede l'uguaglianza di genere in materia di eredità è "un passo importante verso l'uguaglianza di genere nel paese e un esempio per la regione". Lo ha detto l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet.



"Accolgo con favore questa importante iniziativa volta a garantire pari diritti a donne e uomini in Tunisia", ha affermato Bachelet in un comunicato stampa, precisando che "garantire alle donne diritti di ereditarietà equi vuol dire rafforzarle e garantire la protezione dei loro diritti economici e sociali".



Pochi giorni fa il Consiglio dei ministri tunisino, presieduto dallo stesso capo dello Stato, ha approvato il disegno di legge in questione, che verrà presentato a breve in commissione parlamentare e poi all'aula per il voto. Non è scontata la sua approvazione da parte dalla maggioranza dei deputati, poiché forti sono state le reazioni contrarie da parte dei partiti piu' conservatori. (ANSAmed)