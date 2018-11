ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 dicembre 2018

(ANSAmed) - ROMA, 30 NOV - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti dal 3 al 9 dicembre 2018: MARTEDI' 4 DICEMBRE KATOWICE (POLONIA) - COP24, Conferenza sul clima ROMA - Firma di un protocollo d'intesa tra lo stato di Israele e Confagricoltura con l'obiettivo di approfondire la collaborazione scientifica e nel settore dell'innovazione tecnologica SVEZIA -Inizio dei colloqui di pace per lo Yemen.



MERCOLEDI' 5 DICEMBRE BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini pronuncia un discorso all'incontro ad alto livello tra rappresentanti yemeniti e donne siriane "Il ruolo delle donne in avanzamento nei processi di pace" BELGRADO - Visita del presidente francese Emmanuel Macron (anche il 6) MILANO - Circolo filologico milanese, 'Preghiera del mare - Per comprendere quello che ci fa paura', con l'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi e Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.



TUNISI - Festival internazionale del cinema di Tozeur (fino all'8) GIOVEDI' 6 DICEMBRE TEL AVIV - Ue, visita del commissario Elżbieta Bieńkowska che partecipa all'incontro semestrale dell'Associazione europea degli agenti di viaggio e dei tour operator (anche il 7) TUNISI - Università de La Manouba, Seminario internazionale, 'Architetti, ingegneri, imprenditori e artisti decoratori italiani nel Maghreb' (fino all'8) ROMA - Auditorium, per la 'Special night for Syria', in scena lo spettacolo Giudizio Universale, che verrà seguito dalla lettura di 'Preghiera del Mare' di Khaled Hosseini fatta da Sergio Castellitto. SABATO 8 DICEMBRE AMMAN - Ue, visita del commissario Christos Stylianides (anche il 9)