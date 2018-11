Siria: media, stallo negoziale per nomina membri costituente Finora accordo per nomina 142 persone

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 NOV - Lo stallo negoziale inter-siriano emerso nuovamente nei colloqui di Astana, in Kazakhstan, è dovuto al disaccordo sulla nomina di alcuni membri della commissione costituente proposta dall'Onu e accettata in principio da Russia, Turchia, Iran, così come dal governo e dalle opposizioni siriane. Lo riferiscono oggi media panarabi in contatto con fonti presenti al tavolo dei negoziati di Astana svoltisi ieri e l'altro ieri. Citate dai giornali panarabi, fonti russe e delle opposizioni in esilio presenti alle trattative di Astana hanno affermato che finora è stato raggiunto l'accordo per la nomina di 142 membri della commissione costituente. Questa deve essere formata da 150 membri, e il disaccordo rimane per ora sulle nomine dei rimanenti otto membri. Nella capitale del Kazakhstan, affermano le fonti, non sono stati fatti progressi in tal senso e le parti siriane, assieme ai loro rispettivi sponsor regionali e internazionali, sono rimasti arroccati sulle proprie posizioni. (ANSAmed).