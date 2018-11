Yemen: media, negoziati in Svezia il prossimo 4 dicembre

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 NOV - Cominceranno la settimana prossima in Svezia i tanto attesi negoziati inter-yemeniti mediati dall'Onu. Sia il governo sostenuto dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti sia gli insorti Huthi, vicini all'Iran, hanno accettato di partecipare ai colloqui previsti per il prossimo 4 dicembre. Gli Huthi hanno però messo come condizione che i membri della loro delegazione possano uscire dallo Yemen e tornare in patria in sicurezza e senza rischiare l'arresto o l'uccisione da parte delle forze lealiste e della Coalizione araba a guida saudita. Le due delegazioni sono attese in Svezia il 3 dicembre. A settembre, negoziati a Ginevra erano falliti a causa dell'assenza della delegazione Huthi, che aveva accusato la Coalizione araba di non aver fornito le necessarie garanzie per assicurare l'incolumità dei membri della delegazione. (ANSAmed).