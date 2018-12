Algeria: salta per motivi salute incontro Bouteflika-Salman

(ANSAmed) - TUNISI, 3 DIC - "A causa di "un acuto stato influenzale", il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika non ha potuto ricevere l'erede al trono dell'Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, con il quale aveva un incontro in programma oggi.



Lo rende noto la presidenza algerina in una nota precisando che "l'illustre invitato ha formulato i migliori auguri di pronta guarigione al Capo dello Stato". (ANSAmed).