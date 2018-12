Papa: due Stati e Gerusalemme temi udienza Abu Mazen Venti minuti a colloquio

"Durante i cordiali colloqui - riferisce il Vaticano riferendosi all'udienza di Papa Francesco con Mahmoud Abbas, Presidente della Palestina - sono stati rilevati i buoni rapporti tra la Santa Sede e la Palestina e il ruolo positivo dei cristiani e dell'attività della Chiesa nella società palestinese, sancito dall'Accordo globale del 2015. Ci si è quindi soffermati sul cammino di riconciliazione all'interno del popolo palestinese, nonché sugli sforzi per riattivare il processo di pace tra Israeliani e Palestinesi e raggiungere la soluzione dei due Stati, auspicando un rinnovato impegno della Comunità internazionale nel venire incontro alle legittime aspirazioni di entrambi i popoli. Un'attenzione particolare è stata riservata allo status di Gerusalemme". (ANSAmed).