Amb.Marocco,per Libia e Palestina soluzione modello Helsinki 'Trovare leader Med ai quali dare responsabilità per dialogo'

(ANSAmed) - ROMA, 4 DIC - "Se riuscissimo a trovare quattro o cinque leader del nord e sud del Mediterraneo ai quali dare la responsabilità di creare le condizioni per un dialogo" tra i protagonisti dell'area "in modo informale, senza agenda, senza pressione mediatica, creando una conferenza per la pace, la prosperità e la sicurezza nel Mediterraneo sul modello rivisitato di ciò che è stato il processo di Helsinki per l'Europa", allora si potrebbe "trovare una soluzione" alle crisi della Libia e della Palestina. Lo ha detto l'ambasciatore del Marocco in Italia Hassan Abouyoub in un incontro con i giornalisti alla stampa estera a Roma.



"Non si può lasciare un Paese bello come la Libia rimanere nell'instabilità" e "non si può lasciare un popolo come quello della Palestina, soprattutto a Gaza, in una condizione umanamente inaccettabile", ha aggiunto l'ambasciatore.



(ANSAmed).