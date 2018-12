ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: IL CAIRO - Convegno dal titolo 'L'archeologia italiana in Egitto e nei Paesi Mena' (fino all'8). TUNISI - Festival internazionale del cinema di Tozeur (fino all'8).



BRUXELLES - Incontro ad alto livello tra rappresentanti yemeniti e donne siriane su 'Il ruolo delle donne in avanzamento nei processi di pace'.



MILANO - Circolo filologico milanese, 'Preghiera del mare - Per comprendere quello che ci fa paura', con l'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi e Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.



MARRAKECH - Prosegue il festival del cinema (fino all'8 dicembre).



IL CAIRO - Prosegue la terza edizione del film festival sulle migrazioni (fino al 18 dicembre).



RABAT - Si conclude il festival delle accademie di teatro con la partecipazione di oltre 200 artisti. (ANSAmed).