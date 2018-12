Global Compact: amb.Marocco, è riposta a problema migrazioni 'Marrakech pronta a ospitare vertice, adesione impressionante

(ANSAmed) - ROMA, 4 DIC - Il vertice di Marrakech sul Global compact Onu "è una conferenza che risponde a una risoluzione adottata dall'Assemblea generale quasi all'unanimità". Fino a oggi "il livello di partecipazione è impressionante", e "mancano solo quei governi che finora hanno espresso una politica nel campo della migrazione che è fuori dalla cornice" del patto Onu.



"Noi ospitiamo questa conferenza, e ci impegneremo al massimo per fare in modo che si svolga al meglio. La città è pronta e i marocchini sono lieti" di ospitarla. Lo ha dichiarato l'ambasciatore del Marocco in Italia, Hassan Abouyoub, in un incontro con i giornalisti alla Stampa Estera a Roma.



L'accordo "è concepito come non imperativo, è di adesione, e tocca poi successivamente ai membri Onu implementarlo secondo la loro struttura istituzionale, la loro politica e secondo la loro maggioranza democratica", ha ricordato l'ambasciatore. "Il Global compact è una risposta del mondo alla problematica della migrazione". (ANSAmed).