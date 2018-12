Migranti: Ue valuta 6 mesi proroga tecnica per Sophia Unione tenta prendere tempo per risolvere nodo su porti sbarco

(ANSAmed) - BRUXELLES, 5 DIC - L'Ue valuta la possibilità di una proroga tecnica di sei mesi del mandato dell'operazione EunavForMed Sophia, che scadrà il 31 dicembre. L'Unione cerca di prendere tempo per sciogliere il nodo cruciale dei porti di sbarco (secondo il quale cui tutti i migranti soccorsi dalle navi della missione vengono sbarcati in Italia). Un punto che Roma chiede da tempo di modificare. Con la proroga tecnica verrebbero mantenute le condizioni attuali, in attesa di trovare una soluzione definitiva. (ANSAmed).