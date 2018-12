Mo: incontro tra Unifil, militari israeliani e libanesi Nella località mediterranea di Capo Naqura

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 DIC - Si svolge stamani lungo la Linea Blu di demarcazione tra Israele e Libano, nella località mediterranea di Capo Naqura, un incontro tripartito tra il comando del contingente Onu (Unifil) e militari israeliani e militari libanesi, per discutere dell'avvio ieri delle operazioni israeliane alla ricerca dei tunnel sotterranei scavati dal movimento sciita libanese Hezbollah dal sud del Libano verso l'Alta Galilea israeliana.



Da circa 10 anni gli incontri tripartiti, guidati dal comando di Unifil si svolgono in maniera periodica e mettono attorno allo stesso tavolo alti ufficiali libanesi e israeliani nella base Unifil di Capo Naqura. Rispetto alle manovre israeliane avviate ieri, il governo libanese e l'esercito hanno inviato segnali di calma e distensione, mentre da Hezbollah non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali. (ANSAmed).