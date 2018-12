Yemen: formalizzato accordo per scambio di prigionieri In apertura dei negoziati tra lealisti e Huthi in Svezia



Le Nazioni Unite hanno formalizzato oggi l'accordo per uno scambio di prigionieri tra le forze yemenite lealiste filo-saudite e gli insorti Huthi vicini all'Iran, all'apertura dei negoziati di pace in Svezia. Le fonti degli Huthi e del governo filo-Riad basato ad Aden hanno affermato nei giorni scorsi che migliaia di prigionieri sarebbero stati scambiati dopo gli incontri mediati dall'Onu.



