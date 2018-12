Yemen: tv, oggi l'inizio dei negoziati di pace in Svezia Lo annuncia Al Arabiya

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - E' previsto per oggi in Svezia l'inizio dei negoziati di pace per lo Yemen. Lo hanno reso noto le Nazioni Unite, secondo quanto riportato da Al Arabiya.



L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, "vorrebbe annunciare l'inizio del processo politico intra-yemenita in Svezia il 6 dicembre 2018" ha pubblicato su Twitter l'ufficio di Griffiths. Questo è il secondo tentativo di portare le parti in conflitto in Yemen intorno a un tavolo per negoziare la pace dopo il fallimento di un incontro a Ginevra a settembre. (ANSA).