ANSAmed - Agenda settimanale dal 10 al 16 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 7 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 10 al 16 dicembre: LUNEDÌ 10 DICEMBRE MARRAKECH - Conferenza intergovernativa sul Global Compact dell'Onu sui migranti (anche l'11). BRUXELLES - Ue, consiglio Esteri.



BRUXELLES - Conferenza intergovernativa Ue-Serbia e Ue-Montenegro. BRUXELLES - Ue, il commissario Violeta Bulc riceve Ayara Radhouane, ministro dei trasporti della Tunisia.



MARTEDÌ 11 DICEMBRE GERUSALEMME - Museo di Israele. Al via la rassegna 'Maimonide: un'eredità negli scritti', con una summa delle opere del grande filosofo (fino ad aprile).



IL CAIRO - Prosegue la terza edizione del film festival sulle migrazioni (fino al 18 dicembre). MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE BRUXELLES - Ue, il presidente della commissione Jean-Claude Juncker, insieme al commissario Johannes Hahn, riceve il re Abdullah II di Giordania.



GIOVEDÌ 13 DICEMBRE TUNISI - Al via la terza conferenza sull'energia rinnovabile e infrastrutture (anche il 14).



ROMA - Istituto Yunus Emre, ore 18.30 - Conferenza dal titolo 'Yumuktepe: 9.000 anni di storia' con la prof.ssa Isabella Caneva, direttore della missione archeologica italiana a Yumuktepe-Mersin. BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo (anche il 14).



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la Politica Estera, Federica Mogherini, incontra il re Abdullah II di Giordania.



VENERDÌ 14 DICEMBRE BRUXELLES - Ue, il commissario Neven Mimica partecipa a una serie di discussioni sul futuro delle relazioni dei Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico con l'Unione europea.



BRUXELLES - Ue, Eurosummit.



SABATO 15 DICEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 16 DICEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE (ANSAmed).