Gilet gialli: Castaner, 'domani massima fermezza'

PARIGI - "Massima fermezza contro i casseur". Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha lanciato un duro avvertimento ai violenti alla vigilia della manifestazione dei gilet gialli a Parigi. Evocando un "dispositivo di vasta portata", Castaner ha confermato che 89.000 uomini verranno schierati domani in tutta la Francia, di cui 8.000 solo a Parigi.

Tornando a distinguere tra la maggioranza pacifica dei gilet jaunes dai radicali e dai casseur che si sono "innestati" nel movimento, il ministro ha fatto la seguente metafora: "In queste ultime tre settimane - ha detto - in Francia è nato un mostro sfuggito ai suoi genitori". Ma ora, ha aggiunto, è il "tempo della Repubblica". Ha poi spiegato che in Francia le casacche gialle sono circa 10.000. "10.000 non sono un popolo". Domani, ha continuato, "a mio avviso ci sarà a Parigi solo qualche migliaia di persone ma il timore è siano quelli più violenti, che vogliano spaccare tutto".