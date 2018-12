Siria: Sana, Assad approva legge bilancio per 9 miliardi Previsti progetti di sviluppo in aree conquistate dai lealisti

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 DIC - Il presidente siriano Bashar al Assad ha approvato la nuova legge di bilancio per un valore di circa nove miliardi di dollari e che prevede una spesa prioritaria "a progetti di sviluppo" nelle aree conquistate nei mesi scorsi dalle forze lealiste a diversi gruppi delle opposizione e a miliziani qaedisti e jihadisti. Lo riferisce l'agenzia siriana governativa Sana. Il ministro delle finanze, Mamun Hamdan, citato dal quotidiano filo-governativo al Watan, ha precisato che gli investimenti previsti dalla nuova legge di bilancio saranno finanziati per circa un miliardo di dollari "nelle aree liberate", in riferimento alle zone che nel corso degli ultimi mesi sono state riportate sotto il controllo formale delle forze governative di Damasco, sostenute da Iran e Russia. (ANSAmed).