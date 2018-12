Yemen: in Svezia si negozia riapertura aeroporto di Sanaa

(ANSAmed) - BEIRUT , 7 DIC - Si sta negoziando la riapertura dell'aeroporto internazionale di Sanaa, la capitale dello Yemen in mano agli insorti Huthi, ai colloqui inter-yemeniti in corso a Rimbo, in Svezia.



Lo riferiscono fonti vicine ai negoziati citate dai media panarabi. Le fonti precisano che la richiesta della riapertura dell'aeroporto è partita dalla delegazione del governo yemenita filo-Saudita ed è sostenuta dal mediatore Onu Martin Griffiths.



