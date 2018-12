Diritti umani: Onu, Tunisia ha fatto passi importanti Presidente Essebsi, noi impegnati per democrazia

(ANSAmed) - TUNISI, 10 DIC - In occasione della celebrazione del 70mo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il presidente tunisino, Béji Caïd Essebsi, ha ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine, il coordinatore residente del sistema delle Nazioni Unite in Tunisia e rappresentante del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), Diego Zorilla, accompagnato dalla rappresentante dell'Alta Commissione Onu per i Diritti umani in Tunisia, Teresa Albero. "La nascente esperienza democratica tunisina ha compiuto passi importanti nella costruzione di istituzioni e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà", ha dichiarato Zorilla, sottolineando la determinazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite a sostenere gli orientamenti della Tunisia in questo campo, attraverso 17 organizzazioni specializzate e il Programma delle Nazioni Unite a Tunisi" ha detto Zorilla, come riportato da un comunicato della presidenza tunisina.



Il massimo rappresentante Onu nel paese nordafricano ha inoltre ribadito l'impegno delle Nazioni Unite a sostenere la Tunisia nei suoi sforzi per garantire i diritti economici dei suoi cittadini, attraverso lo sviluppo della sua economia e il raggiungimento dello sviluppo globale. Da parte sua, la rappresentante dell'Alto Commissario per i diritti umani in Tunisia, Teresa Albero, ha sottolineato l'importante ruolo della Tunisia come membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e il progresso del sistema giuridico tunisino nel campo dei diritti umani, in in particolare il progetto di modifica delle disposizioni del Codice dello Statuto Personale, con l'obiettivo di raggiungere l'uguaglianza di genere.



Il presidente Béji Caid Essebsi ha ribadito in questo incontro "l'impegno della Tunisia a stabilire un regime democratico e garantire il rispetto dei diritti umani, poiché l'unico modo per costruire uno stato civile è il suo impegno incondizionato nei confronti del sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite e del rispetto dei suoi obblighi internazionali in questo settore ". Essebsi ha anche sottolineato "il suo sostegno alla creazione di una cultura dei diritti umani nella sua dimensione universale in grado di raggiungere l'uguaglianza tra i cittadini in quanto a diritti e doveri", si legge ancora nella nota della presidenza. (ANSAmed)