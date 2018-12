Giordania: accordo con Ue per migliorare valico con Iraq L'obiettivo è di incrementare il traffico di passeggeri e beni

(ANSAmed) - AMMAN, 10 DIC - La Giordania ha firmato oggi un accordo di 6.5 milioni di euro, finanziati dalla Ue, per rinnovare il valico di confine via terra con l'Iraq. L'intesa - firmata con l'International Migration Organization (Iom) di Amman - ha l'obiettivo di incrementare il traffico di passeggeri e beni tra i due Paesi con la costruzione di un nuovo terminal e il miglioramento delle procedure di sicurezza al valico di frontiera, secondo quanto riferisce il ministero della programmazione del regno hashemita.



"Il lancio del progetto - ha detto il ministro della programmazione e cooperazione internazionale Mary Quar - è in linea con l'atteso incremento del traffico di passeggeri e beni con l'Iraq dopo gli anni di chiusura dovuti a ragione di sicurezza".(ANSAmed).