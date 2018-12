Yemen: tv, in Svezia si discute per tregua a Hudayda Negoziati proseguono fino a giovedì

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 DIC - Si discute di una tregua nel porto yemenita di Hudayda, sul Mar Rosso, ai colloqui inter-yemeniti in corso in Svezia e mediati dall'Onu tra insorti Huthi e forze lealiste sostenute dall'Arabia Saudita. Lo riferiscono fonti vicine ai negoziati citate sia dalla tv libanese al Mayadin, vicina all'Iran e agli insorti, sia dalla tv al Arabiya, finanziata invece dai sauditi.



Le fonti riportano che nel quinto giorno di negoziati, che proseguiranno fino a giovedì, il clima è "costruttivo" e le parti sono impegnate "seriamente" nel cercare dei compromessi. Stamani l'inviato dell'Onu Martin Griffiths ha presentato una proposta per raggiungere la tregua a Hudayda, porto sul Mar Rosso in mano agli Huthi e assediato dalle forze lealiste. Un altro aspetto oggi sul tavolo dei negoziati è la città meridionale di Taiz, controllata dai lealisti ma sotto attacco dagli insorti. (ANSAmed).