ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: GERUSALEMME - Visita del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.



BRUXELLES - Ue, il presidente della commissione Jean-Claude Juncker, insieme al commissario Johannes Hahn, riceve il re Abdullah II di Giordania.



TUNISI - Al via lo spettacolo di danza 'Didone ed Enea' di Oplas/Centro Regionale della Danza Umbria con il contributo dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. GERUSALEMME - Museo di Israele. Al via la rassegna 'Maimonide: un'eredità negli scritti', con una summa delle opere del grande filosofo (fino ad aprile).



IL CAIRO - Prosegue la terza edizione del film festival sulle migrazioni (fino al 18 dicembre). (ANSAmed).