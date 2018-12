Migranti: 'più di 50 mila regolarizzati in Marocco' Lo afferma l'ambasciatore marocchino in Congo

(ANSAmed) - RABAT, 11 DIC - "Oltre 50 mila immigrati sono stati regolarizzati in Marocco, negli ultimi cinque anni, grazie alla politica di re Mohammed VI". L'ambasciatore del Marocco nella Repubblica democratica del Congo, Rachid Agassim, rivela il dato nel corso di un'intervista, pubblicata sul quotidiano congolese "Forum AS". "Una cifra di tutto rispetto - sottolinea - che comprende per la maggior parte africani, ma anche 5 mila siriani e numerosi asiatici". (ANSAmed).