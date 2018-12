Unicef, Global Compact traguardo storico per bimbi migranti Agenzia esprime apprezzamento per firma patto Onu

(ANSAmed) - ROM, 11 DIC - "L'adozione del Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare di oggi è un traguardo storico per i bambini migranti e per gli Stati. Per la primissima volta, i bambini vengono riconosciuti come centrali nella gestione delle migrazioni. Senza creare nuovi obblighi, il Global Compact fornisce agli stati uno strumento fondamentale per rispondere meglio ai loro preesistenti doveri legali di proteggere e integrare tutti i bambini e aiuta a fornire a milioni di bambini e giovani coinvolti nelle migrazioni l'occasione di realizzare il loro potenziale". Così Unicef ha commentato la firma da parte di 164 Paesi del patto Onu sulle migrazioni.



"Mettendo in pratica le misure proposte dal Global Compact, gli Stati possono rispondere meglio alle cause che sradicano via i bambini dalle loro case, fornire ai bambini migranti migliore accesso all'istruzione e ai servizi sanitari e offrire loro una protezione maggiore da sfruttamento e violenza", sottolinea l'agenzia Onu. "Attraverso il Global Compact, gli Stati possono raggiungere risultati maggiori per tenere le famiglie insieme e per combattere xenofobia e discriminazione - continua - Oggi più di 100 paesi hanno ancora politiche di detenzione dei bambini a causa di migrazione".



"Ora, la nostra sfida, è fare il prossimo passo - spiega Unicef - Dobbiamo passare dal conoscere le vulnerabilità dei bambini migranti a potenziare il loro ruolo per stimolare lo sviluppo e una prosperità più ampia. Dobbiamo fare un lavoro migliore per coinvolgerli e ascoltare le loro voci, bisogni, preoccupazioni e aspirazioni. I bambini e i giovani possono e devono essere parte della soluzione per rendere le migrazioni sicure per tutti. Unicef è pronto a lavorare con gli Stati Membri, le agenzie delle Nazioni Unite, le autorità locali e la società civile e ad aiutare a coinvolgere i bambini e i giovani nell'attuazione delle misure del Global Compact a livello locale, nazionale e globale. Perché - per citare le parole di Yasmin, una dei giovani delegati Unicef al vertice di Marrakesh - le politiche migratorie che funzionano per i giovani e per i bambini, funzionano per tutti". (ANSAmed).