Libia: delegati società civile riuniti domani a Napoli Focus su sofferenze popolazione con viceministro del Re

(ANSAmed) - NAPOLI, 12 DIC - Oltre 30 delegati di vari soggetti della società civile libica si riuniranno domani a Napoli per analizzare insieme i problemi più urgenti della popolazione del Paese che viene da sette anni di guerra civile.



Lo rende noto la Comunità di Sant'Egidio che organizza il congresso in collaborazione con l'Istituto Affari internazionali e l'Università per stranieri di Perugia. I rappresentanti di diverse ONG e organizzazioni umanitarie provenienti da varie aree della Libia si riuniscono a poca distanza dalla conferenza di Palermo in un appuntamento che, informano gli organizzatori, intende dare voce a quanti si impegnano quotidianamente per alleviare le sofferenze della popolazione. Un focus speciale sarà dedicato ai giovani e al ruolo delle donne. All'appuntamento, in programma all'Hotel Terminus in Piazza Garibaldi, interverrà anche il viceministro agli affari Esteri italiano, Emanuela del Re. E' prevista la diffusione dei risultati finali dell'incontro alle ore 18. (ANSAmed).