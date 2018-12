Qatar: il 15/12 apre a Doha forum con Premio Nobel Murad Vi saranno anche Ad di Eni Descalzi, Segretario Onu Guterres

(ANSAmed) - ROMA, 12 DIC - E' prevista per sabato 15 dicembre l'apertura della diciottesima edizione del Doha Forum, l'evento organizzato con il patrocinio dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a cui parteciperanno anche il premio Nobel per la Pace del 2018, Nadia Murad, e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. In questa edizione intitolata 'Delineare politiche in un mondo interconnesso' verranno discusse per due giorni tematiche relative alle dinamiche della regione e argomenti di interesse internazionale come la geopolitica delle risorse naturali, le minacce alla libertà di stampa, il ruolo dell'Europa in Medio Oriente. E' prevista la partecipazione anche dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan De Mistura, e del ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu. Tra i partner strategici nell'organizzazione del forum vi sono anche il ministero degli Esteri del Qatar, il European Council for Foreign ReLations (ECFR), il Brookings Doha Center, Financial Times, Al Jazeera, Qatar Petroleum, International Crisis Group, Qatar Foundation. (ANSAmed).