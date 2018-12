Salvini, ambasciata Italia a Gerusalemme? Step by step Vicepremier, c'è un governo e devo ascoltare partner

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 12 DIC - "Sapete come la penso: step by step": così il vicepremier e ministri dell'interno Matteo Salvini ha risposto ad una domanda del rappresentante della Comunità ebraica italiana Leone Paserman sul trasferimento dell'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme Ambasciata.



"C'e' un governo - ha comunque aggiunto e devo ascoltare anche i partner". Per quanto riguarda i fenomeni di antisemitismo e negazionismo - ha spiegato ancora - saranno combattuti in ogni forma. Fortunatamente sono pochi e fuori dal mondo". (ANSAmed).