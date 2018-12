Gilet Gialli: movimento analogo in Croazia, proteste sabato Annunciate manifestazioni a Zagabria, Pola e Fiume

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 13 DIC - Un movimento ispirato ai Gilet Gialli francesi sembra emergere anche in Croazia dove un gruppo di attivisti, legati a un piccolo partito extraparlamentare, ha annunciato un prima manifestazione in alcune città del Paese per sabato prossimo.



Il gruppo 'Gilet Gialli - Croazia', che raduna circa 10 mila persone su Facebook, ha invitato ieri tutti i croati insoddisfatti e frustrati dalla situazione sociale ed economica nel Paese a scendere in piazza sabato a Zagabria, Pola e Fiume. Gli organizzatori appartengono al partito sovranista, populista e antieuropeista Croazia Libera, praticamente sconosciuto sulla scena politica croata. (ANSAmed).