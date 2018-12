ANSAmed - Agenda settimanale dal 17 al 23 dicembre

(ANSAmed) - ROMA, 14 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 17 al 23 dicembre: LUNEDÌ 17 DICEMBRE BRUXELLES - Ue, Consiglio Agricoltura e Pesca (anche il 18).



BRUXELLES - Ue, il commissario Johannes Hahn riceve Duško Marković, primo ministro del Montenegro.



BRUXELLES - Ue, Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Kosovo con l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini.



TUNISI - Anniversario dell'inizio delle rivolte popolari in Tunisia.



MARTEDÌ 18 DICEMBRE VIENNA - il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, partecipa alla cena dei capi di Stato e di governo in vista del Forum di alto livello Africa-Europa.



BRUXELLES - il commissario Ue Jyrki Katainen riceve Ana Brnabić, primo ministro della Serbia.



BRUXELLES - Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Serbia con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini.



ROMA - Università telematica internazionale Uninettuno, festa per la pace con studenti rifugiati.



ROMA - Cinema Apollo 11, l'OIM presenta Global Migration Film Festival, per la Giornata internazionale del Migrante.



MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE BRUXELLES - il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, riceve Prokopis Pavlopoulos, presidente della Grecia e poi Ana Brnabić, primo serbo.



BRUXELLES - l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, riceve Averof Neofytou, presidente del partito di raduno democratico di Cipro.



BRUXELLES - l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, riceve Milo Đukanović, presidente del Montenegro.



GIOVEDÌ 20 DICEMBRE BRUXELLES - il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, riceve Jean-Louis Guigou, presidente dell'Istituto di prospettive economiche del mondo mediterraneo.



BRUXELLES - l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, partecipa al Consiglio di associazione Ue-Egitto VENERDÌ 21 DICEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE SABATO 22 DICEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 23 DICEMBRE NESSUN EVENTO DA SEGNALARE (ANSAmed).