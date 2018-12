Siria: Ginevra, domani incontro Russia, Turchia e Iran

BEIRUT - Si incontreranno domani, a Ginevra, i ministri degli Esteri di Russia, Iran e Turchia per discutere della questione siriana. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana. L'agenzia Sana non fornisce al momento altri dettagli. L'inviato speciale dell'Onu Staffan De Mistura, in scadenza di mandato, aveva ieri invitato Russia, Turchia e Iran a contribuire allo sforzo verso la pace. Parlando al Doha Forum in Qatar, De Mistura aveva sollecitato i tre Paesi che si spartiscono la Siria occidentale perché si impegnino di più nel favorire la creazione di un comitato costituzionale atteso da molti mesi. Circa un anno fa le parti, sedute al tavolo dei negoziati mediati da De Mistura, si erano dette d'accordo nel creare un comitato costituzionale formato da 150 membri: 50 nominati dal governo, 50 dalle opposizioni e 50 dalle Nazioni Unite. I negoziati hanno finora portato a una lista definitiva di 143 membri, mentre si discute ancora di sette rimanenti nominativi. De Mistura, che lascerà il posto a Geir Pedersen, doveva lasciare a fine novembre ma ha prolungato di alcune settimane il suo mandato sperando proprio di vedere la luce del comitato costituzionale.