ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 18 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE BRUXELLES - il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, riceve Prokopis Pavlopoulos, presidente della Grecia e poi Ana Brnabić, primo serbo.



BRUXELLES - l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, riceve Averof Neofytou, presidente del partito di raduno democratico di Cipro.



BRUXELLES - l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, riceve Milo Đukanović, presidente del Montenegro.(ANSAmed).