ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 18 DIC - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ROMA - Università telematica internazionale Uninettuno - ore 18.



Festa per la pace con studenti rifugiati.



ROMA - Cinema Apollo 11 - ore 20.15. L'OIM presenta Global Migration Film Festival, per la Giornata internazionale del Migrante.



GINEVRA - Incontro tra i ministri degli esteri di Russia, Iran e Turchia per discutere della questione siriana.



GERUSALEMME - Museo di Israele. Prosegue la rassegna 'Maimonide: un'eredità negli scritti', con una summa delle opere del grande filosofo (fino ad aprile).



IL CAIRO - Si conclude la terza edizione del film festival sulle migrazioni.



VIENNA - il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, partecipa alla cena dei capi di Stato e di governo in vista del Forum di alto livello Africa-Europa.



BRUXELLES - Il commissario Ue Jyrki Katainen riceve Ana Brnabić, primo ministro della Serbia.



BRUXELLES - Consiglio di stabilizzazione e associazione Ue-Serbia con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. (ANSAmed).