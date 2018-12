Siria: ministri Turchia,Russia,Iran a Ginevra con de Mistura Al centro colloqui creazione comitato costituzionale

(ANSAmed) - GINEVRA, 18 DIC - I ministri degli esteri di Russia, Iran e Turchia sono arrivati stamani al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra per partecipare a un incontro con l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura, il cui mandato volge alla fine. Al loro arrivo non hanno rilasciato dichiarazioni. Al centro dei colloqui c'è la creazione di un comitato costituzionale di 150 membri, incaricato di dare alla Siria una nuova Costituzione nell'ambito degli sforzi per una soluzione politica al conflitto. (ANSAmed).