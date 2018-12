Yemen: media, tregua a Hudayda regge, situazione calma

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 DIC - E' una calma tesa quella che si respira a Hudayda, porto yemenita sul Mar Rosso, teatro da stanotte di una tregua tra forze lealiste filo-saudite e insorti Huthi considerati vicini all'Iran. Lo riferiscono fonti sul terreno citate da media panarabi. L'accordo per una tregua in Yemen era stato negoziato la settimana scorsa in Svezia ed è entrato in vigore alla mezzanotte.



